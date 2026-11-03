Парламент испанской Мурсии объявил Педро Санчеса персоной нон грата. Об этом сообщает газета ABC.

По информации издания, соответствующее решение принято с целью продемонстрировать «институциональное и социальное неприятие пагубных последствий» деятельности председателя правительства Испании.

Инициативу поддержали консервативная Народная партия и крайне правая партия «Вокс».

Таким образом, парламент Мурсии стал первой региональной законодательной ассамблеей Испании, принявшей подобную меру в отношении Санчеса.

При этом решение не имеет обязательной юридической силы.