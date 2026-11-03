День выборов подводит черту под напряжённой предвыборной кампанией, в ходе которой недовольство американцев политической системой обнажило глубокие противоречия внутри обеих ведущих партий США.

Как пишет The Wall Street Journal, в Мичигане произошёл беспрецедентный раскол среди демократов. Конгрессвумен-центристка Хейли Стивенс, с небольшим отрывом проигравшая праймериз в Сенат, поддержала республиканского кандидата, обвинив выдвиженца собственной партии Абдула Эль-Сайеда в том, что его прогрессивная программа содержит элементы антисемитизма.

Республиканцы, в свою очередь, столкнулись с последствиями решения Дональда Трампа поддержать кандидатуру генерального прокурора Техаса Кена Пакстона, против которого выдвигались уголовные обвинения и инициировалась процедура импичмента. Президент предпочёл его более надёжному с электоральной точки зрения кандидату, однако впоследствии неоднократно публично высмеивал Пакстона на фоне проблем его кампании.

В результате республиканцы рискуют потерять место в Сенате от Техаса. Аналогичная ситуация складывается в Огайо, Айове, Аляске и Канзасе, где всего два года назад Трамп победил с преимуществом более десяти процентных пунктов.

Одной из причин стало недовольство даже среди сторонников президента из-за введённых им торговых пошлин и войны с Ираном, которые спровоцировали рост цен.

Признаки внутрипартийного кризиса проявились ещё в начале кампании. В штате Мэн малоизвестный ловец устриц Грэм Платнер неожиданно обошёл кандидата, поддержанного партийным руководством, выступив с резкой популистской риторикой.

«Люди понимают, что система работает против них. Они чувствуют это всем своим существом», — заявил он, объявляя о выдвижении в Сенат.

Однако менее чем через год его стремительно набравшая популярность кампания потерпела крах.

Тем не менее политическая нестабильность открывает возможности для перемен. Разочарование американцев обеими партиями достигло уровня, при котором избиратели всё чаще пересматривают традиционные политические предпочтения.

Одновременно на политическую арену выходит новое поколение лидеров, способных изменить облик партий. Недовольство граждан также привело к неожиданному сближению позиций демократов и республиканцев по вопросам государственной поддержки населения в условиях роста стоимости жизни.

Эти тенденции могут заставить партии активнее реагировать на запросы общества. Результаты промежуточных выборов покажут, насколько серьёзные изменения принесёт новый состав Конгресса и чего ожидать от предстоящих президентских праймериз, которые могут стать самыми непредсказуемыми за последние годы.

«Возникает ощущение, что мы находимся на переломном этапе. Вопрос в том, приведёт ли это к чему-то новому», — заявил бывший губернатор Теннесси, республиканец Билл Хэслем.

По его словам, разочарование американцев обеими партиями может перерасти в стремление попробовать принципиально иной политический подход.

Американцы уже много лет выражают недовольство политическим руководством. На девяти из десяти последних выборов избиратели лишали одну из партий контроля над Палатой представителей, Сенатом или Белым домом.

Исторический опыт показывает, что республиканцам как правящей партии предстоит особенно сложное испытание. Руководство партии направляет значительные ресурсы на сохранение большинства в Палате представителей, которое находится под серьёзной угрозой. Существует также менее вероятный риск потери контроля над Сенатом.

При этом общественное недовольство достигло рекордных масштабов.

Согласно октябрьскому опросу Gallup, лишь 15% американцев считают, что большинство действующих конгрессменов заслуживают переизбрания. Это минимальный показатель за всю историю исследований, проводимых с 1994 года.

Демократический социолог Марк Патнэм отмечает, что раздражение избирателей достигло чрезвычайно высокого уровня.

«Не проходит и минуты после знакомства, как люди начинают высказывать накопившееся недовольство. Я занимаюсь этим уже 40 лет и никогда не видел столь цинично и скептически настроенных избирателей», — рассказал он.

Всё больше американцев перестают воспринимать ведущие партии как представителей собственных интересов.

В прошлом году Gallup зафиксировал рекордную долю независимых избирателей — 45%. Опросы The Wall Street Journal также показали значительный рост числа граждан, негативно относящихся одновременно к демократам и республиканцам.

Хотя Трамп остаётся доминирующей фигурой в Республиканской партии, доля её сторонников, отождествляющих себя с движением MAGA, сокращается. Некоторые республиканские кандидаты уже открыто выступают против президентских пошлин и войны с Ираном.

Партийное руководство также обеспокоено поддержкой Трампом недостаточно опытных политиков. В частности, кандидатура Дарлин Грэм создала риск победы демократа на выборах в Сенат от Южной Каролины впервые за 28 лет.

При этом обе партии рискуют оттолкнуть избирателей собственными предвыборными методами.

В Огайо республиканец Вивек Рамасвами выпустил рекламный ролик с участием матери своего соперника, с которой тот не поддерживает отношений. Губернатор штата и другие республиканские лидеры осудили такую тактику.

На Аляске появление в бюллетене кандидата Дэна Дж. Салливана-младшего вызвало подозрения, что демократ Мэри Пелтола пытается оттянуть голоса у своего главного соперника — действующего сенатора Дэна С. Салливана. Её штаб отверг обвинения.

Результаты выборов покажут, насколько американцы готовы менять партийные предпочтения и какие возможности существуют для расширения электоральной базы.

Значительная часть латиноамериканских, молодых и сельских избирателей, а также представителей рабочего класса заявляют социологам о намерении выразить недовольство либо отказом от голосования, либо поддержкой другой партии.

На этом фоне появляется новое поколение политиков, стремящихся привлечь менее привязанный к традиционным партиям электорат.

39-летний сенатор-демократ от Джорджии Джон Оссофф привлёк не менее трёх миллионов подписчиков в социальных сетях благодаря критике администрации Трампа.

37-летний демократ Джеймс Таларико претендует на место в Сенате от Техаса, во многом благодаря ораторским способностям.

32-летний республиканец Брэндон Гилл, самый молодой представитель партии в Палате представителей, собрал около двух миллионов подписчиков в Instagram и X.

Все трое участвуют в выборах во вторник.

Обе партии ожидают внутренние споры о способах привлечения новых сторонников.

Среди республиканцев вице-президент Джей Ди Вэнс продолжает продвигать идеи MAGA. Умеренное крыло представляет, в частности, кандидат в Сенат от Нью-Гэмпшира Джон Э. Сунуну, выступающий за формирование нового политического курса после ухода Трампа.

«Когда Дональд Трамп покинет пост через два года, в каком направлении будет двигаться страна?» — задался он вопросом во время дебатов.

В Демократической партии противостояние прогрессивного и центристского крыльев одновременно создаёт возможности для расширения электоральной коалиции за счёт новых популярных политиков.

«Партийная система будет перестраиваться. Для демократов это возможность, но одновременно и огромный риск», — заявил конгрессмен от Массачусетса Джейк Окинклосс.

По его мнению, демократы рискуют предложить лишь смягчённую версию популизма Трампа.

Окинклосс возглавляет объединение Majority Democrats, которое стремится занять политическое пространство между движением Трампа и радикальным левым крылом демократов, критикуемым им за чрезмерную идеологическую требовательность.

«Единственный способ обеспечить рост благосостояния среднего класса — это рыночная экономика», — заявил конгрессмен.

По его словам, это может потребовать противостояния влиятельным группам интересов, включая представителей строительной и фармацевтической отраслей.

В объединение входят Джеймс Таларико и другие законодатели. Его цель, по словам Окинклосса, — привлечь «уставшее большинство американцев, которые хотят видеть партию, действительно работающую в интересах среднего класса».

Главный вопрос заключается в том, попытается ли какая-либо партия сформировать устойчивое большинство, сместившись к политическому центру.

По мнению политического демографа Руи Тейшейры из консервативно ориентированного American Enterprise Institute, этому препятствует сама система праймериз: их участники обычно придерживаются более выраженных идеологических взглядов, чем среднестатистические избиратели.