В США началось голосование на промежуточных выборах в конгресс. Избирательные участки открылись на Восточном побережье, включая штаты Коннектикут, Мэн, Нью-Йорк, Нью-Джерси, а также в некоторых районах Кентукки и Индианы.

Будут избраны все 435 членов палаты представителей, а также 35 сенаторов: 33 — на очередных выборах на места класса II и еще два — на специальных выборах во Флориде и Огайо.

Также 3 ноября пройдут выборы губернаторов в 36 штатах, членов законодательных собраний и местных чиновников и референдумы как на уровне штатов, так и на уровне муниципалитетов.

Избирательный процесс в конгресс включает два этапа: сначала праймериз, затем всеобщие выборы. Подсчет голосов может занимать несколько дней, особенно в штатах, где широко распространено голосование по почте.

Досрочно на выборах проголосовали более 50 млн человек, показатель побил рекорд 2022 года — 45,9 млн американцев.