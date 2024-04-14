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Зеленский осудил антиизраильскую агрессию Ирана

Зеленский осудил антиизраильскую агрессию Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский осудил масштабный удар Ирана по Израилю.

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«Украина осуждает атаку Ирана против Израиля с использованием дронов «Шахед» и ракет. Мы в Украине очень хорошо знаем весь ужас аналогичных атак со стороны России, применяющей те же дроны «Шахед» и российские ракеты, такую же тактику массированных воздушных ударов», – написал он в соцсети Х.

По его мнению, нужно приложить все усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке.

«Действия Ирана угрожают всему региону и миру так же, как действия России представляют риск расширения войны. И очевидное сообщество двух режимов в распространении террора должно получить решительный и объединенный ответ мира. Звук беспилотников «Шахед», инструмента террора, одинаков в небе над Ближним Востоком и Европой. Этот звук должен стать тревожным звонком для свободного мира, демонстрируя, что только наше единство и решительность могут спасти жизнь и предотвратить распространение террора по всему миру», – сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что мир не может ждать, пока продолжаются дискуссии, потому что слова не останавливают дроны и не сбивают ракеты.

«Только ощутимая помощь способна делать это. Помощь, которую мы ждем. Надо укреплять безопасность и решительно противодействовать всем, кто хочет сделать террор новой нормой. Очень важно, чтобы Конгресс Соединенных Штатов принял необходимые решения для укрепления союзников Америки в это критическое время», – констатировал Зеленский.

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