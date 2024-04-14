Зеленский: У мира есть все необходимое, чтобы остановить любые ракеты и «шахеды»

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У мира есть все необходимое, чтобы остановить любые ракеты и «шахеды».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после проваленной атаки Ирана на Израиль.

«У мира есть все необходимое, чтобы остановить любые ракеты, „шахеды“ и другие средства террора. Миру нужны только решения, которые могут вернуть настоящую, надежную безопасность», — отметил Зеленский.

Он добавил, что для защиты от обстрелов Украине нужна поддержка партнеров, и «каждый день задержек с помощью — это новые разрушенные дома, это дополнительные уничтоженные жизни».