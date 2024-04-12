Во Вьетнаме приговорили к смертной казни миллиардершу

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Суд в Хошимине приговорил 67-летнюю вьетнамскую предпринимательницу Чыонг Ми Лан к смертной казни за разграбление одного из крупнейших банков страны в течение 11 лет, пишет ВВС.

Глава крупной компании Van Thinh Phat Чыонг Ми Лан — одна из немногих женщин, приговоренных во Вьетнаме к смертной казни за финансовые преступления.

Небывалым можно считать и масштаб мошенничества. Чыонг Ми Лан была признана виновной в получении кредитов на сумму 304 триллиона донгов (около 12,5 млрд долларов) от Saigon Commercial Bank.

Однако общий ущерб от ее действий оценивается в 27 млрд долларов, и приговор суда обязывает ее вернуть именно такую сумму, хотя обвинение считает, что это вряд ли возможно.

Есть мнение, что суд назначил Чыонг смертную казнь именно для того, чтобы оказать на нее давление и заставить вернуть хотя бы часть украденного.

Чыонг Ми Лан вину не признала и возложила вину на своих подчиненных. Как сообщил агентству Reuters один из родственников, она собирается обжаловать приговор.

Вьетнамские СМИ подробно описывали процесс. По их данным, для дачи показаний были вызваны 2700 человек, в деле участвовали 10 государственных прокуроров и около 200 адвокатов.

Материалы обвинения поместились в 104 коробки общим весом 6 тонн. Вместе с Чыонг Ми Лан перед судом предстали еще 85 человек, они ожидают приговоров.

Чыонг Ми Лан происходит из китайско-вьетнамской семьи, живущей в Хошимине. Этот город, где проживает большая этническая китайская община, уже давно, со времен, когда он назывался Сайгоном и был столицей Южного Вьетнама, стал локомотивом вьетнамской экономики.

Чыонг начинала с торговли на рынке, продавая вместе со своей матерью косметику, но после того как в 1986 году компартия начала экономические реформы, она начала покупать землю и недвижимость. К 1990-м годам ей принадлежало несколько отелей и ресторанов.

Хотя Вьетнам в основном известен своим быстрорастущим производственным сектором, большинство состоятельных вьетнамцев заработало на строительстве и спекуляциях с недвижимостью.

Вся земля в стране официально принадлежит государству. Получение доступа к ней часто зависит от личных отношений с чиновниками. Вместе с ростом экономики росла и коррупция.

К 2011 году Чыонг Ми Лан стала известной фигурой в Хошимине, и ей позволили организовать слияние трех небольших банков, испытывающих нехватку средств, в более крупную структуру — Saigon Commercial Bank.

Вьетнамское законодательство запрещает любому частному лицу владеть более 5% акций любого банка. Но прокуроры утверждают, что через сотни подставных компаний и доверенных лиц Чыонг Ми Лан фактически контролировала более чем 90% акций SCB.

Чыонг обвинили в злолупотреблении властью при назначении менеджерами своих людей, они одобряли сотни кредитов для сети подставных компаний, которые она контролировала. Всего, по данным обвинения, кредиты Лан составили 93% всех займов банка.

По данным прокуратуры, в течение трех лет, начиная с февраля 2019 года, она приказала своему водителю вывезти из банка 108 триллионов донгов (более 4 миллиардов долларов) наличными и хранить их в подвале. Даже в самых крупных купюрах деньги должны были весить около двух тонн.