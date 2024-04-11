Пашинян пожаловался на Минскую группу: 30 лет нас, как мешок, швыряли

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Признав территориальную целостность Азербайджана, мы фактически признали территориальную целостность Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, факт признания территориальной целостности Азербайджана необходим нам для признания территориальной целостности Армении, потому что территориальная целостность Армении ограничена Азербайджаном.

«Армения даже исторически, именно по логике СССР, является той страной, которая окружена этими странами, потому что, если ты не признаешь их территориальную целостность, ты не признаешь существование своей страны. Они ввели нас в это искушение, и именно этим мы сами подорвали суверенитет нашей страны.

Никто не любит историческую Армению больше меня, но я отказываюсь любить историческую Армению больше, чем реальную Армению», – заявил Никол Пашинян.

По его словам, президенты Минской группы ОБСЕ с 2014 года находились в конфликте, а с 2022 года находятся в состоянии войны друг с другом.

«Теперь говорят, что мы превращаем Армению в арену геополитической конкуренции. Извините, но чем была эта Минская группа ОБСЕ, если не легитимной геополитической конкуренцией в отношении Республики Армения.

То есть вы думали, что интересы Франции, США и России, а также стран-членов Минской группы совпадают, что они придут и сделают это, вот что они сделают.

Если исходить из этой логики, то мы, наоборот, говорим: значит, ты не субъект геополитики, а, не знаю, тебя загнали в мешочек. Извините, но нас 30 лет, как мешок, швыряли то в одну сторону, то в другую. Вы не заметили, что они приезжали тут говорили: так говори, а потом шли голосовали в ОБСЕ иначе. Что это как не геополитическая конкуренция?», – пожаловался Пашинян.