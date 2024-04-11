Силовики задержали президента ФК «Иреван» |
Азербайджанский телеканал показал коньячный завод армянских олигархов в Ханкенди (видео) |
ВСУ будут бить по мостам и аэродромам |
Гюлер: Турция рядом с Азербайджаном |
Коротченко: Армения должна заплатить Азербайджану за почти 30 лет оккупации |
Костанян: Ереван и Баку достигли соглашения по продолжению делимитации и демаркации |
Армения ждет ответа Азербайджана на предложения по мирному договору |
Азербайджанские вузы вошли в список лучших университетов мира |
Президент Финляндии призвал союзников по НАТО готовиться к войне |
Главное Общество

В Баку ожидается переменная облачность

В Баку ожидается переменная облачность

12 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью местами возможны осадки. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 8-12°, днем 13-17° тепла. Атмосферное давление повысится до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном ожидается без осадков. Однако ночью на отдельных территориях вероятен дождь, в горных территориях возможен снег. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-13°, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
В Казахстан из Азербайджана доставлен лидер ОПГ (обновлено, видео)
Общество

В Казахстан из Азербайджана доставлен лидер ОПГ (обновлено, видео)

2024/04/11, 14:41
В ряде регионов возможны грозы и град
Общество

В ряде регионов возможны грозы и град

2024/04/11, 14:22
Азербайджанский телеканал показал коньячный завод армянских олигархов в Ханкенди (видео)
Общество

Азербайджанский телеканал показал коньячный завод армянских олигархов в Ханкенди (видео)

2024/04/11, 14:02
Обнародованы объемы выплат по соцпособиям
Общество

Обнародованы объемы выплат по соцпособиям

2024/04/11, 13:25
В Баку ожидается переменная облачность
Общество

В Баку ожидается переменная облачность

2024/04/11, 12:46
Азербайджанские вузы вошли в список лучших университетов мира
Общество

Азербайджанские вузы вошли в список лучших университетов мира

2024/04/11, 11:37
В Азербайджане до завтрашнего утра будет ветрено
Общество

В Азербайджане до завтрашнего утра будет ветрено

2024/04/11, 11:03
В Ханкенди обнаружены средства связи и боеприпасы
Общество

В Ханкенди обнаружены средства связи и боеприпасы

2024/04/11, 10:08
Силовики задержали "Рошку" и "По жизни Джеси" за неэтичные публикации
Общество

Силовики задержали «Рошку» и «По жизни Джеси» за неэтичные публикации

2024/04/11, 09:55