В Баку ожидается переменная облачность

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12 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью местами возможны осадки. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 8-12°, днем 13-17° тепла. Атмосферное давление повысится до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном ожидается без осадков. Однако ночью на отдельных территориях вероятен дождь, в горных территориях возможен снег. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-13°, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.