Леннокс Льюис высказал мнение о поединке Тайсона с блогером

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Леннокс Льюис высказался по поводу предстоящего поединка Майка Тайсона и видеоблогера Джейка Пола.

В отличие от большинства экспертов бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе не стал критиковать этот поединок.

Легендарный в прошлом британский боксер считает, что этот поединок будет интересно посмотреть, даже несмотря на большую разницу в возрасте участников.

«Это будет отличный поединок. Не терпится увидеть.

Хочется ли мне, чтобы этот поединок был настоящим, а не выставочным? Нет, потому что мне пришлось бы жалеть Джейка Пола. Не хочется, чтобы он повредился», – приводит слова Льюиса Express.

Напомним, что бой Тайсона и Пола намечен на 20 июля на AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас, США.