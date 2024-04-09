Ильхам Алиев посетил Гаджигабульский район (фото)

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Гаджигабульский район.

Президент принял участие в открытии автомобильной дороги Муган-Биринджи Пашалы-Икинджи Пашалы-Шорбачи-Биринджи Удуллу-Тагылы-Икинджи Удуллу-Губалы Гаджигабульского района и ознакомился с комплексом ирригационных установок для подачи оросительной воды посредством насосной станции из реки Кура на 4200 га земельных участков, принадлежащих ООО «Agro Dairy», передает Азертадж.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что дорога, капитально реконструированная с целью обеспечения удобного передвижения граждан, соединяет 8 населенных пунктов района. Двухполосная автомобильная дорога протяженностью 39 километров построена в соответствии с 4-й технической категорией.

Выполнены работы по выравниванию вздыбившихся и провалившихся участков дороги, подъему, расширению, уплотнению земляного полотна и расширению его на отдельных участках до 10 метров.

Вдоль маршрута обновлены пришедшие в непригодное состояние водоотводные трубы различного диаметра и в необходимых местах установлены новые железобетонные водоотводные трубы различного диаметра. Кроме того, на месте расположенного на реке Пирсаат на территории села Удуллу металлического моста, срок эксплуатации которого уже истек, построен новый трехпролетный железобетонный мост.

В результате проделанной работы обеспечено удобное передвижение более 12 тысяч человек, облегчены грузовые и пассажирские перевозки.

Капитально реконструированная дорога сыграет важную роль в улучшении транспортного сообщения между охваченными ею населенными пунктами и районным центром, а также в развитии экономики и сельского хозяйства в этом регионе, улучшении образа жизни населения и повышении его благосостояния.