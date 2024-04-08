В Румынии начались военно-морские учения НАТО Sea Shield 24

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Военно-морские учения НАТО Sea Shield 24 («Морской щит – 2024») начались в Румынии.

Как сообщило Румынское радио, в них, помимо принимающей стороны, участвуют 12 стран, входящих в альянс, и их партнеров – Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Польша, Португалия, США, Турция и Франция. В маневрах, проводимых ВМС Румынии, задействованы более 2,2 тыс. военных и 135 единиц боевой техники – 27 морских и речных кораблей, 17 самолетов и 91 машина и плавсредство. Учения завершатся 21 апреля.

«Мы будем отрабатывать операционные процедуры против подводных лодок, на водной поверхности, а также против авиации в Черном море и в речной зоне ответственности», – сказал в интервью радио начальник штаба ВМС вице-адмирал Михай Панаит.