АЖД запускает дополнительные рейсы в регионы в праздничные дни

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ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) с учетом роста пассажиропотока в дни праздника Рамазан назначило на 10-14 апреля дополнительные рейсы по маршрутам Баку – Агстафа – Баку и Баку – Габала – Баку.

Об этом сообщает АЖД.

Согласно информации, скорый пассажирский поезд по маршруту Баку – Агстафа – Баку 10 и 11 апреля будет отправляться из Баку в Агстафу в 09:15, а в обратном направлении – в 18:00, 12 апреля из Баку в Агстафу – в 09:15, обратно – в 15:00, 12 и 13 апреля из Баку в Агстафу – в 23:55, 13 и 14 апреля в обратном направлении – в 15:00.

Помимо этого, с 10 по 14 апреля ежедневно по маршруту Баку – Габала – Баку будет курсировать скорый пассажирский поезд.

В праздничные дни поезда на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будут курсировать по графику нерабочих дней.

Ознакомиться с расписанием поездов и приобрести билеты можно на сайте www.ady.az или через приложение ADY Mobile.