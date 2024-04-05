«Azercell Telecom» – эксклюзивный партнер «Бакинского марафона – 2024»

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5 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева и при эксклюзивном партнерстве ООО «Azercell Telecom» пройдет «Бакинский марафон – 2024».

Одно из важнейших событий в спортивном календаре нашей страны соберет тысячи любителей спорта.

В проходящем под девизом «Победи ветер» забеге на дистанцию в 21 километр, точки старта и финиша которого расположены на Площади Государственного флага, примут участие марафонцы из Азербайджана и разных стран мира.

Заявку для участия в марафоне можно подать до 25 апреля в пунктах, расположенных в торговых центрах «Gənclik Mall», «28 Mall», и «Dəniz Mall», или же пройдя онлайн-регистрацию на сайте https://www.marathon.az/. Для студентов регистрация проводится бесплатно.

ООО «Azercell Telecom» является генеральным спонсором «Бакинского марафона» с 2017 года.

В этом году в марафоне традиционно примут участие руководство ООО «Azercell Telecom», а также сотрудники и корпоративные клиенты компании.