Трамп обозвал Байдена идиотом

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Президент США Джо Байден является самым коррумпированным и некомпетентным главой государства в истории страны. Такое мнение в интервью радиоведущему Хью Хьюитту выразил бывший американский лидер Дональд Трамп.

«Весь мир взрывается из-за этого идиота-президента. Он идиот. Он самый глупый президент, который у нас когда-либо был. Он самый коррумпированный и самый некомпетентный. И он худший президент, который у нас когда-либо был», — заявил Трамп.

Также он отметил, что, если бы он руководил США, конфликтов в Украине и в секторе Газа никогда бы не случилось.