Эйвазов и Нетребко выступят в Германии

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Народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец, директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Юсиф Эйвазов 4 и 8 мая выступит на сцене Гессенского государственного театра Висбадена (Германия) в показе оперы «Турандот» Джакомо Пуччини, говорится в сообщении театра.

Показ оперы пройдет в рамках Международного майского фестиваля. Юсиф Эйвазов исполнит партию принца Калафа, а всемирно известная оперная певица, народная артистка России Анна Нетребко – партию Турандот.