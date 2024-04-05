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Эйвазов и Нетребко выступят в Германии

анна нетребко и юсиф эйвазов

Народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец, директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Юсиф Эйвазов 4 и 8 мая выступит на сцене Гессенского государственного театра Висбадена (Германия) в показе оперы «Турандот» Джакомо Пуччини, говорится в сообщении театра.

Показ оперы пройдет в рамках Международного майского фестиваля. Юсиф Эйвазов исполнит партию принца Калафа, а всемирно известная оперная певица, народная артистка России Анна Нетребко – партию Турандот.

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анна нетребко и юсиф эйвазов
Культура

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