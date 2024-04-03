Азербайджанские гандболистки проиграли Северной Македонии (фото)

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Сегодня женская сборная Азербайджана по гандболу провела очередной матч группы 5 отборочного этапа чемпионата Европы-2024.

«Милли» принимала в бакинском Дворце спорта сборную Северной Македонии и уступила со счетом 22:37 (12:18), уточняет «Азериспорт».

Ранее Азербайджан проиграл в гостях Северной Македонии (17:40), уступил в родных стенах Испании (18:38), одолел Литву дома (35:33) и проиграл ей в гостях (26:41).

Положение команд в группе 5: Испания – 8 очков, Северная Македония – 6, Литва, Азербайджан – по 2.