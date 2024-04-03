Оверчук: Армения — наш союзник по ОДКБ (видео)

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Зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что Армения получает большие преимущества от членства в ЕврАзЭС.

«Армения — наш союзник по ОДКБ. Армения активно участвует в работе Евразийского экономического союза. Армения является основным бенефициаром, получая очень большие преимущества от своего членства в работе Евразийском экономическом союзе», – приводит news.am его слова.

Комментируя вопрос о том, что Армения разрывает связи, Оверчук подчеркнул, что «никаких официальных заявлений на этот счет не было».

