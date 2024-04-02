Путин: Кто-то хочет реванша за неудачные походы Гитлера и Наполеона на Россию

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Запад хочет взять реванш за походы императора Франции Наполеона Бонапарта и лидера Третьего Рейха Адольфа Гитлера против Российской империи и Советского Союза. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические периоды — за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Таких исторических примеров очень много. Как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется», — рассказал российский лидер.