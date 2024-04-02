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Симоньян после подозрения СБУ: Я многодетная мать

Симоньян после подозрения СБУ: Я многодетная мать

Получив подозрение СБУ в связи с призывами к убийствам украинских детей, российская пропагандистка Маргарита Симоньян начала апеллировать к тому, что она сама «мать», пишет портал «Хартия 97».

Симоньян полагает, что этот факт является в ее случае «смягчающим обстоятельством».

По мнению Симоньян, ее возможная ликвидация могла бы вызвать сочувствие со стороны мировой общественности, поскольку она является «многодетной матерью», и именно для того, чтобы этого не произошло, украинская спецслужба якобы и пытается ее дискредитировать своими обвинениями.

«Заранее мастерят себе оправдание, если меня все-таки грохнут… Как-то вроде несимпатично убивать многодетную мать. А если повесить на нее призывы к убийствам детей — то вроде симпатичнее», — написала она у себя в соцсетях.

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