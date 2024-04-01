Прошло 8 лет со дня победы Азербайджана в апрельских боях |
Израиль ударом по Дамаску уничтожил 7 членов КСИР (обновлено, фото, видео) |
Супруги с 3-летней дочерью сгорели в страшном ДТП в Астаре (фото, видео) |
Госдеп: Эскалация между Ереваном и Баку не отвечает ничьим интересам |
В Азербайджане наблюдается рост детской преступности |
«Могли погибнуть и дипломаты». Посол обещает ответ Ирана на израильский удар по дипмиссии в Дамаске |
Минобороны Азербайджана: Армения продолжает концентрацию войск у условной границы (видео) |
Талибов могут исключить в России из числа террористов |
В России резко отреагировали на заявление Армении |
Главное Мир

Журналистов попросили не воровать предметы обихода из самолета Байдена

Журналистов попросили не воровать предметы обихода из самолета Байдена

Журналистов из пула президента США Джо Байдена призвали прекратить воровать из его самолета полотенца, столовые приборы и другие вещи. Об этом со ссылкой на Ассоциацию корреспондентов Белого дома сообщает BBC.

Так, после недавнего визита Байдена на западное побережье США в секции для представителей СМИ была обнаружена пропажа различных вещей с логотипом Air Force One, среди которых фирменные наволочки, стаканы и тарелки в золотой оправе.

В связи с этим журналистам, сопровождавшим американского лидера, были разосланы письма с соответствующими замечаниями.

При этом ранее на такие вещи в администрации Байдена особого внимания не обращали, и у некоторых журналистов, в частности, корреспондента Радио Свобода Миши Комадовского успела собраться небольшая коллекция вещей с борта № 1.

«Я никогда не создавал никому проблем и ничего не нарушал», — заверил он, отметив, что речь идет о таких мелочах, как, например, бумажный стаканчик с символикой президентского самолета.

Кроме того, в его коллекции также есть лимитированные коробочки конфет M&M с автографом Байдена, которые Белый дом иногда дарит на память журналистам.

Теги:
Из этой рубрики
Шакро Молодой раскрыл причину своего освобождения
Мир

Шакро Молодой раскрыл причину своего освобождения

2024/04/02, 00:32
Пользователям ChatGPT не нужна будет регистрация
Мир

Пользователям ChatGPT не нужна будет регистрация

2024/04/02, 00:07
Внедорожник протаранил управление ФБР в Атланте (видео)
Мир

Внедорожник протаранил управление ФБР в Атланте (видео)

2024/04/02, 00:00
В Турции продается армянская церковь
Мир

В Турции продается армянская церковь

2024/04/01, 23:25
КСИР пригрозил Израилю "адским огнем"
Мир

КСИР пригрозил Израилю «адским огнем»

2024/04/01, 23:06
Возросло число журналистов, убитых в Газе
Мир

Возросло число журналистов, убитых в Газе

2024/04/01, 23:01
Журналистов попросили не воровать предметы обихода из самолета Байдена
Мир

Журналистов попросили не воровать предметы обихода из самолета Байдена

2024/04/01, 22:22
Макаки терроризируют жителей тайского города (фото, видео)
Мир

Макаки терроризируют жителей тайского города (фото, видео)

2024/04/01, 21:56
"Могли погибнуть и дипломаты". Посол обещает ответ Ирана на израильский удар по дипмиссии в Дамаске
Мир

«Могли погибнуть и дипломаты». Посол обещает ответ Ирана на израильский удар по дипмиссии в Дамаске

2024/04/01, 20:56