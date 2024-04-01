Журналистов попросили не воровать предметы обихода из самолета Байдена

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Журналистов из пула президента США Джо Байдена призвали прекратить воровать из его самолета полотенца, столовые приборы и другие вещи. Об этом со ссылкой на Ассоциацию корреспондентов Белого дома сообщает BBC.

Так, после недавнего визита Байдена на западное побережье США в секции для представителей СМИ была обнаружена пропажа различных вещей с логотипом Air Force One, среди которых фирменные наволочки, стаканы и тарелки в золотой оправе.

В связи с этим журналистам, сопровождавшим американского лидера, были разосланы письма с соответствующими замечаниями.

При этом ранее на такие вещи в администрации Байдена особого внимания не обращали, и у некоторых журналистов, в частности, корреспондента Радио Свобода Миши Комадовского успела собраться небольшая коллекция вещей с борта № 1.

«Я никогда не создавал никому проблем и ничего не нарушал», — заверил он, отметив, что речь идет о таких мелочах, как, например, бумажный стаканчик с символикой президентского самолета.

Кроме того, в его коллекции также есть лимитированные коробочки конфет M&M с автографом Байдена, которые Белый дом иногда дарит на память журналистам.