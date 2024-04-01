Израиль нанес удар по посольству Ирана в Дамаске, есть разрушения и жертвы (обновлено, фото, видео)

19:26 Целью авиаудара в Сирии были резиденция посла Ирана в Дамаске и здание, в котором располагается дипломатическая миссия, сообщают СМИ.
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19:20 Здание консульства Ирана в Дамаске разрушено из-за удара Израиля, передает иранский канал Al-Alam.
Также известно, что по меньшей мере шесть человек погибли. Об этом сообщил телеканал Al Hadath. Отмечается, что целью атаки мог быть один из иранских офицеров, находящихся в Сирии.
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19:02 Ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения, передает РИА Новости.
Посол Ирана в Дамаске не пострадал в результате авиаудара Израиля, сообщают иранские СМИ.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.