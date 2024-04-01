«Подайте, кто сколько сможет»: Кто должен пресечь беспредел в Баку?

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В редакцию издания Minval.az обратился житель Баку Шакир Гасанов, пожаловавшийся на незаконные действия человека в желтом жилете, вымогавшего у Гасанова оплату за стоянку напротив здания Ganjlik Mall в воскресный день. Гасанов денег не дал, поскольку проинформирован о том, что с лета 2023 года в силу вступил закон, освобождающий от уплаты за парковку транспортного средства по воскресеньям.

Так, согласно части 15 статьи 53 Закона АР «О дорожном движении» за стоянку транспортных средств продолжительностью до 15 минут в зонах платной парковки оплата не требуется. Если транспортное средство находится на стоянке более 15 минут, то взимается полная стоимость парковки. С 22:00 до 07:00, а также по воскресеньям парковка автомобилей будет бесплатной.

Кстати, Гасанов, обратившийся в редакцию Minval.az, не первый, кто жалуется на подобный беспредел. Действительно в социальных сетях частенько задают тот же вопрос: вроде бы закон на стороне автомобилистов, а около мест парковки периодически появляются какие-то люди в желтом и требуют плату за парковку у отъезжающих автомобилистов. Стоимость парковки варьируется по принципу «сколько дашь». И ведь дают – не поймешь только, по инерции или же из милосердия, ведь образ «стоянщика», накрепко закрепившийся в сознании автомобилистов, -это, прежде всего, образ человека неимущего, вынужденного попрошайничать, но не просто так, а принося пользу, чтобы прокормить семью (а иначе зачем ему в жару и в холод торчать на парковках и регулировать въезд и выезд машин).

Народ у нас сердобольный, милосердный, подать – пусть даже в такой форме – неимущему человеку у нас всякий горазд. Кроме того, автомобилисты настолько привыкли к людям в желтых жилетках на парковках, что уже даже не представляют себе жизни без них, тем более что парковщики и сами никак не позволяют забыть о себе. Взять, к примеру, территорию около супермаркетов, где парковка разлинована. Но и там постоянно ошиваются «желтые жилеты», вымогающие деньги у автомобилистов. А зачем они там нужны вообще, если это парковка супермаркета, где на каждую машину предназначено ровно по одной разлинованной ячейке? Тут маши-не-маши руками с криками «Ver, ver!» все равно больше, чем одну машину в ячейку не вместишь. Но почему-то на существование таких, по сути, преступных элементов, городские власти и правоохранительные органы закрывают глаза.

Отметим, что пресс-служба Агентства по наземному транспорту призывала водителей воздержаться от подобных выплат, но тем не менее владельцы авто все же дают мзду вымогателям, так как в противном случае, в случае отказа «позолотить ручку», автомобиль может быть «совершенно случайно» поцарапан – своеобразный акт мести, напоминающий о том, что за все в этой жизни нужно платить.

И вполне резонно возникает вопрос: почему существование этих рэкетиров по-прежнему имеет место быть? Куда смотрит полиция, почему исполнительные власти никак не реагируют на это беззаконие? Ответ напрашивается сам собой: в Баку тысячи стоянок, и только за один «бесплатный» день можно «нахристорадничать» до 100 (а то и более) тысяч манатов за день, и понятно, что эти поборы кем-то негласно регулируются, а «стоянщики» отстегивают мзду какому-то предприимчивому «теневику». Кстати, до корректировки части 15 статьи 53 Закона «О дорожном движении» «стоянщики» также не имели никакого официального статуса и документов, подтверждающих их законную деятельность. А если им задавали вопрос: «Кто ты, откуда и по какому принципу определяешь цену за парковку?», ответ был один: «Меня исполнительная власть поставила. Все вопросы – туда». Сегодня вымогатели уже не апеллируют этим статусом, а предпочитают просто молча испариться, уйти от вопросов, отойти от автомобиля, сделать вид, что ничего не произошло и тем самым дать водителю понять: «ты меня не знаешь, я – тебя. И не будем делать друг другу проблем».

На самом деле вопрос «стихийных стоянщиков» должен быть рассмотрен соответствующими органами, в связи с чем наверняка должны быть усилены контролирующие ситуацию рейды, потому что закон должен быть одинаков для всех: написано в нем «бесплатно», значит, бесплатно. И свое право НЕ ПЛАТИТЬ граждане должны отстаивать сами, а именно снимать на фото и видеокамеру стихийного «стоянщика», размещать в социальных сетях, посылать эти фотографии и видеокадры на сайт МВД, звонить в полицию и вызывать наряд, так как место вымогательства – место преступления, которое не должно остаться безнаказанным. И чем скорее работа сотрудников полиции вкупе с гражданским электоратом будет максимально усилена, тем скорее рэкетиры в желтых жилетах останутся в прошлом.

Яна Мадатова