Проведен субботник по очистке главных улиц и проспектов Баку

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В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева об объявлении 2024 года в Азербайджанской Республике «Годом солидарности во имя зеленого мира» и в связи с началом весеннего сезона Исполнительная власть города Баку и Общественное объединение «Региональное развитие» провели 30 марта в столице очередную акцию, сообщили в пресс-службе ИВ столицы.

В течение дня коммунальными службами столицы был проведен субботник по очистке главных улиц и проспектов города. Благодаря использованию спецтехники 543 улицы и проспекты Баку были вымыты химическими веществами, безвредными для природы и живых существ, были также проведены другие работы по очистке и благоустройству территории города.