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Муса Гулиев предложил снять возрастное ограничение для членов семей шехидов

Муса Гулиев предложил снять возрастное ограничение для членов семей шехидов

Отменить 23-летнее возрастное ограничение для членов семей шехидов и детей, лишенных родительской опеки. С этим предложением на заседании Милли Меджлиса выступил депутат Муса Гулиев, сообщает Minval.az.

«Ветераны войны могут учиться, когда захотят. Но такой возможности нет для членов семей погибших шехидов и детей, лишенных родительской опеки. Учиться за счет государства они могут только до 23 лет. Это ограничение должно быть снято», – сказал он.

Было также предложено оплачивать за счет государства учебу детей шехидов в частном учебном заведении и в связи с этим внести соответствующие изменения в Закон «Об образовании».

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