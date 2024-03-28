Убытки иностранных компаний от ухода с рынка РФ превысили $107 млрд

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Убытки иностранных компаний от ухода с рынка РФ превысили $107 млрд в виде списаний и упущенной выгоды. Об этом сообщает Reuters.

Из России ушли около 1000 компаний. Эксперты считают, что процесс продолжится, и соответственно потери продолжат расти, поскольку российское вторжение продолжается.

Как правило, Москва требует скидки не менее 50% при продаже иностранных активов и постоянно ужесточает требования к выходу из бизнеса.

На прошлой неделе Danone сообщила, что продала свои российские активы с убытком в 1,3 млрд долларов.