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Главное Экономика

Убытки иностранных компаний от ухода с рынка РФ превысили $107 млрд

Убытки иностранных компаний от ухода с рынка РФ превысили $107 млрд

Убытки иностранных компаний от ухода с рынка РФ превысили $107 млрд в виде списаний и упущенной выгоды. Об этом сообщает Reuters.

Из России ушли около 1000 компаний. Эксперты считают, что процесс продолжится, и соответственно потери продолжат расти, поскольку российское вторжение продолжается.

Как правило, Москва требует скидки не менее 50% при продаже иностранных активов и постоянно ужесточает требования к выходу из бизнеса.

На прошлой неделе Danone сообщила, что продала свои российские активы с убытком в 1,3 млрд долларов.

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