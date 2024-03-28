Расим Мусабеков: Россия должна как-то реагировать

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«Действия Евросоюза и США явно односторонние, предвзятые и основаны на подходе двойных стандартов», – так охарактеризовал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде желание ЕС организовать 5 апреля встречу в Брюсселе в формате ЕС-Армения-США. Бесспорно, такова позиция официального Баку, которая основывается на том, что предстоящая конференция не будет соответствовать «условиям полной прозрачности» и обладать «региональной инклюзивностью».

Тем не менее, запланированная встреча, скорее всего, состоится, даже несмотря на то, что против обсуждения сложных региональных вопросов в таком формате помимо Азербайджана выступила также Россия. Прокомментировать столь непонятное упорство, с которым Евросоюз и США вмешиваются во взаимоотношения стран Южно-кавказского региона, Minval.az попросил политолога Расима Мусабекова.

Отвечая на вопрос о том, несет ли сама по себе предстоящая в Брюсселе встреча в формате ЕС-Армения-США больше угроз Азербайджану или Армении, эксперт напомнил, что она будет организована по инициативе премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «Именно Армения утверждает, что испытывает угрозы для своей безопасности и обратилась за поддержкой к США и ЕС. Для Азербайджана эта встреча дополнительных угроз не создает, разве что воодушевленные поддержкой Брюсселя и Вашингтона армяне начнут саботировать мирные переговоры», – отметил он. При этом Мусабеков считает, что больше угроз для Армении возникнет из России, так как Пашинян, опираясь на полученную поддержку, может заявить о выходе из ОДКБ.

Также политолог посоветовал не искать связи между предстоящей апрельской встречей и недавним визитом генсека НАТО Йенса Столтенберга в Южно-кавказский регион. «Я не стал бы их связывать, – сказал он. – В Брюсселе «высокие» представители США и Евросоюза проведут переговоры с армянским премьером. НАТО в ней не участвует. Гарантии армянам предполагаются не в военной, а дипломатической и финансовой форме».

При этом нельзя не отметить раздражение, которое вызвали действия официального Еревана у России. К примеру, как только стало известно о брюссельской встрече в формате ЕС-Армения-США официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «миссия наблюдателей Евросоюза на территории Армении шпионит за Россией, Ираном и Азербайджаном, что усиливает напряженность в регионе». А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию АиФ назвал нынешний период во взаимоотношениях с Арменией «непростым». При этом последовала и некая скрытая угроза, таящаяся в том, что «в России живет больше армян, чем в Армении» и «экономическая активность армян, граждан Российской Федерации, до сих пор дает очень большой процент в совокупном бюджете Армении». То есть, уже примерно ясна каким образом Россия может ударить по Армении, и в начале давление это может носить чисто экономический характер. А если к тому же учесть и определенного рода «вольности», которые позволяет Армения в вопросе членства в ОДКБ, что тоже является для России весьма болезненным, то, исходя из всего этого, следует также считать актуальным вопрос о той красной линии, которую может перейти Ереван в отношениях с Москвой.

Отвечая на вопрос о той самой красной линии в отношении этих стран, Мусабеков отметил, что самостоятельные действия в военно-политической области для страны-члена ОДКБ противоречат Уставу этой организации.

«На это она (Россия – ред.) должна как-то реагировать. Пашинян, в сущности, подводит ОДКБ к тому, чтобы Армению исключили из нее. Но для армян дело этим не закончится. Они уже целый год они в работе ОДКБ не участвуют. Репрессии последуют в различных формах. Все, как обычно, начнется с информационной атаки. Не удивлюсь, если на российских госканалах давно подготовлен фильм о том, что команда Пашиняна – это западные агенты, внедренные во власть, чтобы разрушить российско-армянский союз. Наверно последуют финансово-экономические ограничения. Реестр репрессий большой, можно вспомнить аналогичные случаи по Грузии, Украине», – сказал политолог.

И уж коли был затронут вопрос красной линии Армении по отношению к России, то автоматически становится актуальной также и реакция другого крупного регионального игрока – Ирана на предстоящую встречу в Брюсселе.

Так можно ли ожидать, что в желании притянуть в регион внерегиональных игроков Армения заиграется настолько, что Иран, к примеру, станет подтягивать войска к границе с этой страной под видом военных учений? Отвечая на вопрос, политолог Мусабеков сказал, что не думает, что Тегеран действительно начнет подтягивать войска к границе Армении.

«Пока там стоят пограничники ФСБ в этом нет необходимости. Но если российских военных начнут изгонять из Армении и взамен появятся французские и даже греческие военные, пусть в малом количестве, негативная реакция Тегерана последует» – отметил эксперт.

Рауф Насиров