Али Нагиев впервые подтвердил разоблачение французской агентуры в Азербайджане

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Вместо того, чтобы поддерживать мир в регионе, Франция, поставляет оружие и боеприпасы Армении, которая около 30 лет удерживала азербайджанские земли под оккупацией и совершала геноцид против нашего народа. Франция размещает там свою военную миссию, подстрекает Армению к очередной войне, пытается реализовать свой план по превращению Южного Кавказа в поле боя.

Об этом в интервью официальной газете заявил начальник СГБ, генерал-полковник Али Нагиев, передает АПА.

Он отметил, что Франция, не ограничивается этим, для достижения своей цели, через представителей своего спецслужбы привлекает к секретному сотрудничеству различных лиц, формирует шпионскую сеть, действует в ущерб национальной безопасности Азербайджана:

«Служба государственной безопасности разоблачила эту деятельность, немедленно и оперативно предприняв необходимые и адекватные шаги. В дальнейшем будут приняты соответствующие меры по предупреждению и пресечению угроз безопасности нашего государства, при этом оперативная обстановка будет всегда под контролем. Мы должны быть всегда готовы к новым вызовам и всевозможным сценариям негативных процессов, происходящих в нашем регионе, не терять бдительность в вопросах надежного обеспечения безопасности».