Россияне лишаются счетов в швейцарских банках

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В Швейцарии банки начали закрывать счета клиентам, имеющим гражданство РФ, даже если у них одновременно есть паспорт другой страны. Об этом накануне сообщило российское издание «Ведомости».

Так, по информации управляющего партнера швейцарского юридического бюро Leolex Романа Кудинова, с такой проблемой столкнулись несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством. Все они платят налоги в Швейцарии, в России никакие доходы не получают и налогов не платят.

В свою очередь, партнер мультисемейного офиса группы компаний ITSWM Екатерина Попова рассказала, что в настоящее время швейцарские банки рассматривают любые связи своих клиентов с Россией, даже разовое перечисление средств родственникам в РФ при отсутствии российского паспорта.

Также один из швейцарских банков отказался открыть счета нескольким гражданам Израиля, сохранившим российский паспорт. Об этом рассказал руководитель банковской практики юридической компании Amond&Smith Иван Тихоненок. По его словам, банки потребовали документально подтвердить отказ от российского гражданства для дальнейшего взаимодействия с клиентами фирмы.

Еще один банк закрыл счет клиенту одной из российских консалтинговых компаний, имеющему гражданство России и вид на жительство в Швейцарии, сообщил источник в этой компании.

Юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян отметил, что решение отдельных банков Швейцарии закрывать счета россиянам с двойным гражданством обусловлено комплаенс-соображениями (т.е. необходимостью отвечать любым внутренним или внешним требованиям или нормам). Он отметил, что наличие у клиента российского паспорта заставляет банки тратить ресурсы на дополнительные проверки.

Как отмечается, российский паспорт становится в Швейцарии «черной меткой» из-за того, что местные банки опасаются вторичных санкций. По словам источника среди брокеров, кредитные организации относят клиентов с гражданством России к категории высокого риска и могут вводить для них специальные условия обслуживания, например повышенные комиссии.

Ранее в 2022-2023 годах швейцарские банки закрыли счета российских клиентов, на которых было менее $1 млн, а для новых клиентов из России подняли порог входа до $5-10 млн. После этого зажиточные россияне начали получать местный ВНЖ, но теперь банки смотрят не только на наличие вида на жительство и даже не на швейцарский паспорт, а в первую очередь на то, получает ли клиент какой-либо доход в России и платит ли там налоги.