Когда Армения планирует вернуть Азербайджану оккупированные села? |
США вновь призвали Украину не наносить удары по российским НПЗ |
Польский бригадный генерал скончался в результате удара по командному пункту ВСУ |
Баку выразил обеспокоенность предстоящей встречей Пашинян-Блинкен-фон дер Ляйен |
Вучич получил плохие новости «в последние 48 часов»: «Будет тяжело, как никогда» |
Турция отрицает военное сотрудничество с Израилем |
Так кто же взрывает «грязную бомбу» в Москве? |
В Женеве прошла презентация Азербайджана в качестве страны-хозяйки СОР29 (видео) |
Пашазаде направил соболезнования Патриарху Кириллу |
Главное Мир

Остину и Салливану подбросили навоз к дому

Остину и Салливану подбросили навоз к дому

Пропалестинские активисты раскидали навоз у дома шефа Пентагона Ллойда Остина. Об этом пишет Politico.

Газета отмечает, что в сети появляются видео, на которых протестующие находятся рядом с домом министра обороны США, крича: «Остин, проснись и пой – оккупация – это преступление!».

Представитель Пентагона также подтвердил, что рядом с жилищем главы МО Соединенных Штатов прошел «небольшой протест», не осветив подробности.

Кроме того, неизвестный подбросил навоз к дому советника президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, в дело вмешалась полиция.

Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на неназванного представителя правоохранительных органов.

Инцидент произошел 25 марта. По данным СМИ, злоумышленник, личность которого пока не установлена, бросил навоз в сторону дома Салливана, проезжая мимо него на автомобиле. На случившееся тут же обратили внимание сотрудники секретной службы безопасности. На место инцидента незамедлительно прибыла полицейская группа по разминированию.

В дальнейшем официальный представитель секретной службы Энтони Гульельми сообщил телеканалу, что саперы не обнаружили у дома Салливана взрывоопасных предметов.

Теги:
Из этой рубрики
Возросло число пострадавших при теракте в "Крокус сити холле"
Мир

Возросло число пострадавших при теракте в «Крокус сити холле»

2024/03/27, 12:04
Мустафаев посетил посольство России в Баку
Мир

Мустафаев посетил посольство России в Баку

2024/03/27, 12:02
В WhatsApp появилась новая функция
Мир

В WhatsApp появилась новая функция

2024/03/27, 11:49
Bloomberg: Макрон разгневал США
Мир

Bloomberg: Макрон разгневал США

2024/03/27, 10:57
Остину и Салливану подбросили навоз к дому
Мир

Остину и Салливану подбросили навоз к дому

2024/03/27, 10:39
Байден назвал Путина "мясником" (видео)
Мир

Байден назвал Путина «мясником» (видео)

2024/03/27, 09:22
Вучич получил плохие новости «в последние 48 часов»: "Будет тяжело, как никогда"
Мир

Вучич получил плохие новости «в последние 48 часов»: «Будет тяжело, как никогда»

2024/03/27, 09:09
Число погибших в Газе достигло 32414
Мир

Число погибших в Газе достигло 32414

2024/03/27, 00:47
Вспышка лихорадки денге в Пуэрто-Рико
Мир

Вспышка лихорадки денге в Пуэрто-Рико

2024/03/27, 00:34