Остину и Салливану подбросили навоз к дому

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Пропалестинские активисты раскидали навоз у дома шефа Пентагона Ллойда Остина. Об этом пишет Politico.

Газета отмечает, что в сети появляются видео, на которых протестующие находятся рядом с домом министра обороны США, крича: «Остин, проснись и пой – оккупация – это преступление!».

Представитель Пентагона также подтвердил, что рядом с жилищем главы МО Соединенных Штатов прошел «небольшой протест», не осветив подробности.

Кроме того, неизвестный подбросил навоз к дому советника президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, в дело вмешалась полиция.

Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на неназванного представителя правоохранительных органов.

Инцидент произошел 25 марта. По данным СМИ, злоумышленник, личность которого пока не установлена, бросил навоз в сторону дома Салливана, проезжая мимо него на автомобиле. На случившееся тут же обратили внимание сотрудники секретной службы безопасности. На место инцидента незамедлительно прибыла полицейская группа по разминированию.

В дальнейшем официальный представитель секретной службы Энтони Гульельми сообщил телеканалу, что саперы не обнаружили у дома Салливана взрывоопасных предметов.