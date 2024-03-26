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Черчесов не интересует Азербайджан в качестве тренера сборной

Черчесов не интересует Азербайджан в качестве тренера сборной

Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльнур Мамедли заявил Sport24, что Станислав Черчесов не входит в список кандидатов на пост главного тренера национальной сборной страны.

«Решение по поводу нового главного тренера сборной будет обсуждаться после собрания рабочей группы федерации. На данный момент ни со Станиславом Черчесовым, ни с кем-либо другим мы переговоры не ведем. Официально никому из специалистов пост главного тренера сборной Азербайджана предложен не был», — сказал Мамедли.

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