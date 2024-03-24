Застрелился азербайджанский военнослужащий

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В Шамкирскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий №-ской воинской части Министерства обороны рядовой Багиров Эльджан Эмин оглу покончил с собой, применив огнестрельное оружие.

Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Военной прокуратуры Фирада Алиева.

Он сообщил, что на основании поступившей информации сотрудниками Шамкирской военной прокуратуры и управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, представляющие значимость для дела, а также взяты показания и выполнены другие действия.

По данному факту в Шамкирской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы, проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время продолжается расследование, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.