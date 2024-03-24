Слухи о поставках азербайджанской оборонной продукции в Украину опровергнуты |
Застрелился азербайджанский военнослужащий |
Теракт в «Крокусе»: погибли 137 человек, пострадали 182 (обновлено, фото, видео) |
Вугар Гусейнов погиб в «Крокусе» героем, пытаясь спасти напуганных людей (видео) |
Исламисты нанесли ракетный удар по американской базе в Сирии |
Вугар Гусейнов погиб в «Крокусе» вместе со своей женой Лилит Исраелян |
Украина уничтожила в Севастополе 2 крупных корабля и самолеты (обновлено, фото, видео) |
Эмин Агаларов попал в здание «Крокуса» через 40 минут после начала стрельбы |
Гафарова: Баку и Ереван ближе к миру, чем когда-либо прежде (фото) |
Главное Армия

Застрелился азербайджанский военнослужащий

Застрелился азербайджанский военнослужащий

В Шамкирскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий №-ской воинской части Министерства обороны рядовой Багиров Эльджан Эмин оглу покончил с собой, применив огнестрельное оружие.

Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Военной прокуратуры Фирада Алиева.

Он сообщил, что на основании поступившей информации сотрудниками Шамкирской военной прокуратуры и управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, представляющие значимость для дела, а также взяты показания и выполнены другие действия.

По данному факту в Шамкирской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы, проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время продолжается расследование, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.

Теги:
Из этой рубрики
Слухи о поставках азербайджанской оборонной продукции в Украину опровергнуты
Армия

Слухи о поставках азербайджанской оборонной продукции в Украину опровергнуты

2024/03/25, 00:26
Генерал Ходжес: Крымский мост становится "мостом в никуда"
Армия

Генерал Ходжес: Крымский мост становится «мостом в никуда»

2024/03/25, 00:01
Еще одна отставка в ВСУ
Армия

Еще одна отставка в ВСУ

2024/03/24, 23:14
Застрелился азербайджанский военнослужащий
Армия

Застрелился азербайджанский военнослужащий

2024/03/24, 22:59
Исламисты нанесли ракетный удар по американской базе в Сирии
Армия

Исламисты нанесли ракетный удар по американской базе в Сирии

2024/03/24, 21:45
Украина уничтожила в Севастополе 2 крупных корабля и самолеты (обновлено, фото, видео)
Армия

Украина уничтожила в Севастополе 2 крупных корабля и самолеты (обновлено, фото, видео)

2024/03/24, 21:12
"И даже в порту тонут корабли". Британский министр троллит ЧФ России
Армия

«И даже в порту тонут корабли». Британский министр троллит ЧФ России

2024/03/24, 21:01
СМИ: Россия сохранила в Черном море лишь 7 десантных кораблей
Армия

СМИ: Россия сохранила в Черном море лишь 7 десантных кораблей

2024/03/24, 18:32
Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)
Армия

Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)

2024/03/24, 13:44