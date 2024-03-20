США заявили, что не стоят за смещением Имрана Хана с поста премьера Пакистана

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Вашингтонская администрация отрицает причастность к попыткам смещения Имрана Хана с должности премьер-министра Пакистана, в том числе из-за его поездки в Россию. С этим заявлением выступил помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.

«Эти утверждения, эти теории заговора являются ложью. Это совершенно не соответствует действительности», – сказал Лу на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, комментируя сообщения, согласно которым США добивались отставки Хана. Его слова приводит ТАСС.

Говоря о публикациях в СМИ, в которых приводились выдержки из дипломатической корреспонденции, предположительно, касающейся попыток США добиться смещения Хана с поста, Лу заверил: «Она неточна. Она не обвиняет правительство США и меня лично в шагах против Имрана Хана». Отвечая на вопрос о том, пытались ли США добиться отставки Хана непосредственно после его поездки в РФ в феврале 2022 года, помощник госсекретаря ответил: «Мы этого не делали». Конгрессмен также попросил Лу уточнить, причастен ли он к попыткам «смены режима» в Пакистане.

«Я совершенно не был причастен, и никто из американцев», – ответил дипломат.

Лу спросили, «задерживается ли помощь Пакистану из-за его отказа» осудить в Генеральной Ассамблее ООН проведение Россией специальной военной операции на Украине. «Нет», – ответил он.