Мошенник из Баку обманул доверчивых граждан на 100 тыс., предлагая трудоустройство в госструктуры

214 Просмотров

Сотрудники Гахского РОП на основании поступивших от граждан жалоб задержали 68-летнего жителя Баку Карлена Искендерова, подозреваемого в мошенничестве.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, неоднократно судимый ранее за аналогичные деяния К.Искендеров, злоупотребив доверием потерпевших, пообещал устроить их на работу в различные государственные структуры, а также обманул их, дав другие обещания, присвоив в общей сложности около 100 тысяч манатов.

Решением суда в отношении К.Искендерова избрана мера пресечения в виде ареста, расследование продолжается.