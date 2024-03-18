Мошенник из Баку обманул доверчивых граждан на 100 тыс., предлагая трудоустройство в госструктуры

Сотрудники Гахского РОП на основании поступивших от граждан жалоб задержали 68-летнего жителя Баку Карлена Искендерова, подозреваемого в мошенничестве.
Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, неоднократно судимый ранее за аналогичные деяния К.Искендеров, злоупотребив доверием потерпевших, пообещал устроить их на работу в различные государственные структуры, а также обманул их, дав другие обещания, присвоив в общей сложности около 100 тысяч манатов.
Решением суда в отношении К.Искендерова избрана мера пресечения в виде ареста, расследование продолжается.