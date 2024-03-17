Дрон-камикадзе нанес удар по ВЧ в Приднестровье (видео)

Воинская часть в Приднестровье атакована дроном-камикадзе, на объекте произошли взрыв и пожар, никто не погиб, сообщает «Министерство государственной безопасности» непризнанной республики.
«Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошёл пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошёл в результате атаки дрона-камикадзе, полёт которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста», — говорится в сообщении.
На месте работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.
Судя по кадрам ниже, удар был нанесен по военному вертолету.