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Число останков, обнаруженных в массовом захоронении в Ходжалы, достигло 18, обнародованы имена

Число останков, обнаруженных в массовом захоронении в Ходжалы, достигло 18, обнародованы имена

В Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры проводится расследование по факту обнаружения массового захоронения в ходе земельных работ, проводимых в рамках масштабных строительно-восстановительных работ в центральной части освобожденного от оккупации города Ходжалы (недалеко от бывшей ковроткаческой фабрики).

В пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате осмотра и следственных мероприятий, проведенных на указанном участке, обнаружены останки 18 человек, и установлено, что они были подвергнуты негуманному обращению и физическому насилию.

На данной стадии судебно-генетической экспертизы установлена личность 8 человек:

Жители района Ходжалы:

Алиев Агали Наиб оглы, 01.06.1933

Алиева Сураййа Бехбуд кызы, 01.06.1933

Махмудов Акиф Сейдулла оглы, 01.06.1962

Селимов Хазар Саявуш оглы, 01.09.1974

Селимова Тамилла Агамирзе кызы, 01.06.1935

Жители города Ханкенди:

Джавадов Али Мусул оглы, 15.06.1954

Исмаилов Исмаил Бахман оглы, 01.08.1955

Магеррамова Басира Вели кызы, 01.06.1954

Согласно материалам следствия, все указанные лица пропали без вести в районе Ходжалинского района 26.02.1992 года.

Собранные материалы приобщены к уголовному делу, расследование которого ведет Следственное управление Генеральной прокуратуры.

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