Украина уничтожила еще 1160 вражеских солдат и 45 единиц бронетехники

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Суточные потери России в войне в Украине на утро субботы 16 марта, составили 1160 военнослужащих, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 429580 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 31 автомобиль, 26 артсистем и 24 ББМ. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 429 580 (+1160) человек ликвидировано;

танков – 6779 (+21) ед.;

боевых бронированных машин – 12 973 (+24) ед.;

артиллерийских систем – 10 606 (+26) ед.;

РСЗО – 1017 ед.;

средства ПВО – 719 (+2) ед.;

самолетов – 347 ед.;

вертолетов – 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8268 (+14) ед.;

крылатые ракеты – 1922 (+2) ед.;

корабли/катера – 26 ед.;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 14 024 (+31) ед.;

специальная техника – 1712 (+1) ед.