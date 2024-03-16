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Украина уничтожила еще 1160 вражеских солдат и 45 единиц бронетехники

Украина уничтожила еще 1160 вражеских солдат и 45 единиц бронетехники

Суточные потери России в войне в Украине на утро субботы 16 марта, составили 1160 военнослужащих, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 429580 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 31 автомобиль, 26 артсистем и 24 ББМ. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 429 580 (+1160) человек ликвидировано;
танков – 6779 (+21) ед.;
боевых бронированных машин – 12 973 (+24) ед.;
артиллерийских систем – 10 606 (+26) ед.;
РСЗО – 1017 ед.;
средства ПВО – 719 (+2) ед.;
самолетов – 347 ед.;
вертолетов – 325 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 8268 (+14) ед.;
крылатые ракеты – 1922 (+2) ед.;
корабли/катера – 26 ед.;
подводные лодки – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 14 024 (+31) ед.;
специальная техника – 1712 (+1) ед.

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