США не против ввода войск третьих стран в Украину |
Программа визита Столтенберга в Азербайджан, Грузию и Армению |
Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с исламофобией: Азербайджан – за, Армения – воздержалась |
Азербайджан, Турция и Грузия подписали Бакинскую декларацию |
Столтенберг в конце недели посетит Азербайджан |
Россия нанесла ракетный удар по Одессе: более 10 погибших, много раненых |
Токаев предложил изменить герб Казахстана из-за присутствия в нем «признаков советской эпохи» |
Президент Латвии призвал бороться с Россией и разрушить ее |
Мирзоян заявил, что Ереван и Баку «близки к консенсусу» |
Главное Мир

Трампа будут судить месяцем позже

Трампа будут судить месяцем позже

Судебное разбирательство по уголовному делу о мошенничестве бывшего президента США Дональда Трампа отложили на 30 дней. Об этом сообщает Fox News.

Слушание было запланировано на 25 марта, но теперь состоится не раньше конца апреля.

Прокуратура США заявила, что большая часть материалов не имеет отношения к государственному делу против Трампа. Федеральные прокуроры уже предоставили по меньшей мере 104000 страниц записей, 74000 из которых изначально были переданы только в офис Брэгга, а не адвокатам Трампа. С тех пор офис Брэгга передал защите эти 74000 страниц.

«Адвокаты Трампа добивались 90-дневной отсрочки или снятия выдвинутых против него обвинений, утверждая, что были нарушения в «процессе раскрытия», при котором обе стороны обмениваются доказательствами. Адвокаты защиты заявили, что 30-дневный перерыв был «недостаточным», и попросили Мерчана назначить слушание по делу», – сообщил телеканал FOX News.

Брэгг ранее говорил, что не возражает против отсрочки начала судебного процесса на срок до 30 дней, чтобы дать юридической команде Трампа время изучить доказательства, которые были недавно переданы.

Теги:
Из этой рубрики
Трампа будут судить месяцем позже
Мир

Трампа будут судить месяцем позже

2024/03/16, 08:47
США не против ввода войск третьих стран в Украину
Мир

США не против ввода войск третьих стран в Украину

2024/03/16, 08:07
В США заявили, что следят за ядерными силами России
Мир

В США заявили, что следят за ядерными силами России

2024/03/16, 00:57
СМИ: Бербок тайно уговаривает Шольца доставить в Украину Taurus
Мир

СМИ: Бербок тайно уговаривает Шольца доставить в Украину Taurus

2024/03/16, 00:37
Байден назвал Путина бандитом (видео)
Мир

Байден назвал Путина бандитом (видео)

2024/03/15, 23:04
В WhatsApp появится новая функция
Мир

В WhatsApp появится новая функция

2024/03/15, 22:06
Нетаньяху одобрил планы военной операции в Рафахе
Мир

Нетаньяху одобрил планы военной операции в Рафахе

2024/03/15, 21:50
Путин онлайн проголосовал на выборах президента РФ (видео)
Мир

Путин онлайн проголосовал на выборах президента РФ (видео)

2024/03/15, 21:12
В ЕС разрабатывают 14-й пакет антироссийских санкций
Мир

В ЕС разрабатывают 14-й пакет антироссийских санкций

2024/03/15, 20:13