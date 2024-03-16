Трампа будут судить месяцем позже

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Судебное разбирательство по уголовному делу о мошенничестве бывшего президента США Дональда Трампа отложили на 30 дней. Об этом сообщает Fox News.

Слушание было запланировано на 25 марта, но теперь состоится не раньше конца апреля.

Прокуратура США заявила, что большая часть материалов не имеет отношения к государственному делу против Трампа. Федеральные прокуроры уже предоставили по меньшей мере 104000 страниц записей, 74000 из которых изначально были переданы только в офис Брэгга, а не адвокатам Трампа. С тех пор офис Брэгга передал защите эти 74000 страниц.

«Адвокаты Трампа добивались 90-дневной отсрочки или снятия выдвинутых против него обвинений, утверждая, что были нарушения в «процессе раскрытия», при котором обе стороны обмениваются доказательствами. Адвокаты защиты заявили, что 30-дневный перерыв был «недостаточным», и попросили Мерчана назначить слушание по делу», – сообщил телеканал FOX News.

Брэгг ранее говорил, что не возражает против отсрочки начала судебного процесса на срок до 30 дней, чтобы дать юридической команде Трампа время изучить доказательства, которые были недавно переданы.