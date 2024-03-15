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Во Франции увековечили память армянского террориста и убийцы

Во Франции увековечили память армянского террориста и убийцы

В Марселе был торжественно открыт бюст Согомона Тейлеряна — как раз в годовщину совершенного им преступления, сообщает Minval со ссылкой на ереванские СМИ.

Если кто забыл, 15 марта 1921 года Тейлерян в Берлине застрелил бывшего министра внутренних дел Османской империи Талаата-пашу. С этого преступления началась серия убийств бывших чиновников Османской империи и Азербайджанской Демократической Республики.

Во Франции, как оказалось, можно установить памятник заведомому террористу. И при этом на торжественной церемонии будут размахивать тряпочкой с тетрисом — «флагом» свергнутой незаконной хунты в Ханкенди, и лезть в кадр молодые люди в чёрных футболках с контурами «великой Армении» — тоже символика террористов, если кто забыл.

Но при этом в «цивилизованной» Франции, как показывают позорные для Пятой республики события в городе Эвиан, подвергается вандализму памятник Хуршудбану Натаван.

Во Франции увековечили память армянского террориста и убийцы

Поэтессе и государственному деятелю, о которой с восторгом писал Дюма. Вандалов французские власти даже и не думают искать.

Вот такие приоритеты у сегодняшней Франции.

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