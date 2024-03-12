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Наступил «йел чершенбеси»

Наступил «йел чершенбеси»

Праздник Новруз стал еще ближе. Наступила очередь «вторника ветра».

Третий из праздничных вторников в преддверии Новруз байрамы носит название «йел чершенбеси» («вторник ветра»).

«Йел чершенбеси» отождествляется в народе с пробуждением природы, началом весенне-полевых работ. Главным символом третьего вторника являются костры, прыгая через которые, люди оставляют в прошлом свои беды, неприятности и разочарования.

Окончание зимы и приход весны отмечается в Азербайджане и многих других странах Востока как праздник Новруз. По традиции подготовка к празднику начинается за месяц до его прихода.

Наши предки считали, что Вселенная состоит из 4 элементов — воды, воздуха, огня и земли. Четыре предшествующих празднику вторника называются «су чершенбеси» (вторник на воде), «од чершенбеси» (вторник на огне), «йел чершенбеси» (вторник ветра), «торпаг чершенбеси» (вторник на земле).

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