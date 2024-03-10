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Пакистанский эксперт: Красота города Шуша завораживает

Пакистанский эксперт: Красота города Шуша завораживает

Посетив Шушу, могу сказать, что этот прекрасный город заслуженно объявлен культурной столицей исламского мира 2024 года.

Об этом заявил специалист по связям с общественностью научно-исследовательского института – Muslim Institute (Пакистан) Асиф Танвер Аван. Его слова приводит «Репорт».

«Это было одним из моих сокровенных желаний увидеть город Шуша воочию. Очень счастлив находится здесь. Величественная красота города завораживает. Город заслуженно объявлен культурной столицей исламского мира 2024 года. Природной красоте города Шуша нет равных», – сказал он.

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