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Пакистанский эксперт: Мир должен увидеть последствия оккупации Арменией Карабаха

Пакистанский эксперт: Мир должен увидеть последствия оккупации Арменией Карабаха

Мир должен увидеть то, что произошло в результате длившейся 30 лет незаконной оккупации Карабаха Арменией.

Об этом заявил пакистанский эксперт по стратегическим коммуникациям Гайзер Науаб, посетивший город Шуша, которого цитирует АПА.

Он подчеркнул, что Шуша имеет важное историческое значение не только для Азербайджана, но и для всего исламского мира.

«Я очень рад находиться в Шуше, культурной столице исламского мира. Сегодня мы стали свидетелями вандализма, совершенного армянскими силами во время войны, это очень печально видеть. Они разрушили не только дома, но и загрязнили всю экосистему, окружающую среду, создали проблемы для биоразнообразия. Сегодня в Шуше нас встретил красивый снег. Мы очень рады находиться здесь. Этот город является важной частью не только истории Азербайджана, но и истории всего исламского мира. Правительство Азербайджана уже сделало здесь многое – построены очень хорошие дороги, дома. Я надеюсь, что в будущем это будет очень хорошее туристическое направление. Мир должен увидеть то, что произошло в результате длившейся 30 лет незаконной оккупации Карабаха Арменией», – сказал Гайзер Науаб.

Он подчеркнул, что Пакистан гордится тем, что поддерживает Азербайджан в восстановлении справедливости в соответствии с международным правом.

«Мы гордимся тем, что Пакистан поддерживает наших азербайджанских братьев и сестер в восстановлении справедливости в соответствии с международным правом», – подчеркнул Науаб.

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