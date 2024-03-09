Субботник в Баку: вымыты 502 улицы (фото)

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В преддверии начала весеннего сезона и праздника Новруз Исполнительная власть города Баку провела 9 марта в столице общегородской субботник.

С участием сотрудников Исполнительной власти города Баку акция, стартовавшая утром, охватила все районы столицы. Муниципальные службы города помыли проспекты и улицы, тротуары, бордюры и фонарные столбы, перила, скамейки в парках и зонах отдыха.

В мероприятии также приняли участие сотрудники предприятий общественного питания, торговли и других объектов, присоединившиеся к призыву мэрии.

Техника коммунального хозяйства города Баку помыла главные улицы и проспекты безвредными для растений и животных моющими средствами, а сотрудники провели дополнительные работы по уборке во дворах и жилых помещениях, вокруг контейнерных площадок, куда сбрасываются бытовые отходы.

В целом были вымыты 502 улицы.