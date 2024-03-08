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В армии Азербайджана отметили Международный женский день (фото)

В армии Азербайджана отметили Международный женский день (фото)

С участием женщин-военнослужащих, несущих службу в азербайджанской армии, гражданских служащих и семей шехидов состоялся цикл праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню – 8 марта. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На мероприятиях сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, прозвучал Государственный гимн.

Участникам мероприятия были переданы поздравления министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.

Выступившие подчеркнули, что азербайджанская женщина на протяжении всей истории высоко несла святое имя матери, прославившись борьбой и внося огромный вклад в воспитание молодого поколения в духе любви к Родине, государству, преданности независимой государственности и идеологии азербайджанства.

Было отмечено, что под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой азербайджанская женщина принимает непосредственное участие в успешной реализации большого количества крупных проектов, служащих нашим национально-духовным ценностям, идеям гуманизма и сохранению традиций, а также в укреплении обороноспособности и восстановлении территориальной целостности нашей страны.

Было отмечено, что труд азербайджанских женщин-военнослужащих, несущих службу во всех видах войск Азербайджанской Армии, в специальных военно-учебных, военно-медицинских учреждениях и в других сферах, а также женщин, занятых на гражданских работах, всегда высоко ценился.

Затем участницам мероприятий были вручены букеты цветов и подарки по случаю праздника.
В рамках проведенных мероприятий были представлены концертные программы с участием эстрадного коллектива Отдельного образцового оркестра Министерства обороны, коллективов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, а также коллективов районных отделов культуры.

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