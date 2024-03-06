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Главное Общество

Акиф Гурбанов и Фарид Исмаилов стали фигурантами уголовного дела

Акиф Гурбанов и Фарид Исмаилов стали фигурантами уголовного дела

В отношении спикера III республиканской платформы Акифа Гурбанова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила его адвокат Шахла Гумматова.

По ее словам, которые приводит АПА, против Акифа Гурбанова возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Уголовное дело возбуждено и в отношении сотрудника Toplum TV Фарида Исмаилова.

Его адвокат Зибейда Садыгова сообщила, что в отношении Фарида Исмаилова также возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 Уголовного кодекса (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Отметим, что сегодня в офисе интернет-телевидения Toplum TV и еще по нескольким адресам была проведена операция МВД.

В министерстве сообщили, что по нескольким адресам были проведены оперативно-розыскные мероприятия.

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