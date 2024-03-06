Исламисты ударили дронами по израильскому аэродрому

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Вооруженные отряды шиитов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака», утверждают, что нанесли удар по израильскому аэродрому в районе поселения Кирьят-Шмона с помощью беспилотников.

«Сторонники «Исламского сопротивления Ирака» атаковали сегодня днем, в среду, 6 марта, аэродром Кирьят-Шмона на оккупированных территориях с помощью БПЛА», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения. В записи также говорится, что атака была предпринята «в поддержку жителей сектора Газа».