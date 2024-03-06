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Азербайджан приобрел у Израиля сверхмощное военное оборудование

Азербайджан приобрел у Израиля сверхмощное военное оборудование

Азербайджан приобрел аэростат Sky Dew израильского производства для обнаружения ракет и самолетов, сообщают местные СМИ.

Основная задача Sky Dew — обнаруживать крылатые ракеты, дроны и другие современные воздушные угрозы, летающие на малых высотах, обеспечивая раннее предупреждение. Для этого аэростат оснащен радаром AESA (Active Electronically Scanned Array), способным обнаруживать объекты на большом расстоянии.

Аэростат может вести непрерывное наблюдение в течение нескольких суток и способен сопровождать до 500 целей с дальностью обнаружения более 250 км.

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