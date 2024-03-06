Азербайджан и Россия подписали дорожную карту по развитию туризма

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Дорожная карта по развитию туризма между Россией и Азербайджаном на 2024-2026 годы, подписанная в рамках визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Баку, нацелена на активизацию взаимодействия двух стран в этой сфере. Об этом сообщил ТАСС советник председателя Госагентства по туризму Азербайджана Кянан Гулузаде.

«Документ предусматривает сотрудничество туристических агентств двух стран, взаимодействие в сфере размещения туристов, создания совместных маршрутов. Он также включает обмен информацией, проведение ознакомительных туров. Это целый пакет сотрудничества между нашими странами, намеченного на ближайшее время», – сказал официальный представитель госагентства.

По его словам, российский туристический рынок является для Азербайджана приоритетным. «Среди иностранных граждан, посещающих Азербайджан, россияне занимают первое место. Это традиционно так», – отметил Гулузаде. Он сообщил, что в прошлом году был зафиксирован 40-процентный рост туристического потока из России в Азербайджан, страну посетили 650 тыс. россиян.

Гулузаде отметил, что в настоящее время наблюдается возвращение к постпандемийным цифрам в сфере туристических поездок из России в Азербайджан. «До пандемии, в 2019 году – а это был рекордный год для Азербайджана по посещению иностранцами нашей страны – число российских туристов, побывавших в республике, превысило 900 тыс. человек. Сейчас наблюдается тенденция возвращения к былым показателям», – сказал он.

Гулузаде также сообщил, что в настоящее время осуществляются прямые рейсы между тремя городами Азербайджана и девятнадцатью городами России. В 2023 году между двумя странами было осуществлено 7 015 рейсов, уточнил он.

«Надеемся, что подписанный нами документ внесет существенный вклад в развитие отношений между нашими странами в сфере развития туризма», – заключил представитель госагентства.