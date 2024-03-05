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«Провал». Захарова высказалась об отставке Нуланд

"Провал". Захарова высказалась об отставке Нуланд

Виктория Нуланд приняла решение уйти в отставку из-за провала антироссийского курса администрации Байдена.

Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, комментируя информацию об уходе Виктории Нуланд в ближайшие дни с поста заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.

«Причину вам не скажут. Но она проста – провал антироссийского курса администрации Байдена. Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной концепции внешней политики США, толкает демократов на дно. Что бы ни случилось, это не позволяет им оторваться от этого», – написала Захарова в Telegram-канале.

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"Провал". Захарова высказалась об отставке Нуланд
Политика

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