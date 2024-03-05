Азербайджан и Казахстан обсудили партнерство в энергетике

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Азербайджан и Казахстан обсудили подготовку проекта соглашения о стратегическом партнерстве в сфере энергетики между министерствами.

Согласно данным Министерства энергетики Азербайджана, министр энергетики Парвиз Шахбазов провел плодотворную встречу с коллегой из Казахстана Алмасадамом Саткалиевым.

На встрече была отмечена особая роль энергетического сотрудничества в развитии отношений между двумя странами. Было заявлено, что расширение связей в сфере возобновляемой энергетики, наряду с углеводородным сектором, является одним из приоритетных направлений деятельности межправительственной комиссии.

В ходе встречи было высоко оценено сотрудничество между SOCAR и “КазМунайГаз» по осуществлению практических шагов по многостороннему транзиту казахстанской нефти через Азербайджан, в частности по реализации соглашения о транспортировке 1,5 миллиона тонн нефти в год по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, постепенному увеличению объема поставок.

На встрече также был рассмотрен ход работы в соответствии с соглашением, достигнутым на трехсторонней встрече между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном по экспорту электроэнергии из Центральной Азии в Азербайджан, а оттуда в Европу. Были обсуждены меры, которые будут предприняты для начала процесса подготовки технико-экономического обоснования проекта, связывающего по подводному кабелю энергосистемы Кавказского региона и Центральной Азии.