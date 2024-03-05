В Азербайджане резко выросло число госсайтов, имеющих проблемы с безопасностью

204 Просмотров

Госслужба специальной связи и информационной безопасности в январе выявила пробелы в безопасности 68 информационных ресурсов различных государственных учреждений.

Как сообщили в госслужбе, пробелы были выявлены по итогам мониторинга и аудита сайтов, уведомления о необходимости устранения недочетов уже переданы соответствующим ведомствам.

В госслужбе подчеркнули, что число ресурсов, где выявлены пробелы, в январе выросло на 84% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что в 2023 году пробелы в безопасности были выявлены на 697 информационных ресурсах госструктур, что на 26% больше показателя 2022 года.